Konami tarafından geliştirilen ve tahtını FIFA’ya kaptırsa bile kendine has oyuncu kitlesine sahip olan PES serisinin yeni oyunu PES 2018 için ilk oynanış videosu geldi. E3 2017 sunumunda ortaya çıkarılan oynanış videosu, Barcelona ve Borussia Dortmund karşılaşmasını gözler önüne seriyor. Oyun dinamikleri arasında FIFA’da da yer alan duran top kullanma şekilleri dikkat çekiyor. 12 Eylül’de ABD’de 14 Eylül‘de de Avrupa ve Asya’da çıkış yapacak olan PES 2018, PS4, Xbox One ve PC platformlarına gelecek. Oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…