Para Avcısı Filmi – Motivasyon Sahnesi (Türkçe)

The Wolf of Wall Street filmini bilmeyen kaldı mı acaba? Özellikle girişimciler, hırslı insanlar arasında popüler bir film olsa gerek. Jordan Belfort adlı bir borsacının hırs dolu hayatını konu edinen ve başarı sürecini gözler önüne seren Para Avcısı filmi, gerçekten izlenmeyi hak ediyor. Ancak şöyle bir gerçek var ki, motivasyon sahnesi kesinlikle mükemmel hazırlanmış. Sizlerle de Para Avcısı filminden motivasyon sahnesini paylaşmalıyım. Motivasyona ihtiyacınız olduğunda izleyiniz.