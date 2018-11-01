PageSpeed Insights’a Güncelleme Geldi

Google‘ın site hızı analiz edilebilmesine olanak tanıyan PageSpeed Insights servisine yeni bir güncelleme geldi. Artık sitenizin masaüstü ve mobil üzerindeki hızını daha detaylı bir biçimde analiz edebileceksiniz. Buraya tıklayarak, karşınıza çıkan kutucuğa sitenizin adresini girin ve Analiz Et adlı butona tıklayın. Biraz bekledikten sonra tüm detaylarıyla sitenizin hız ölçümü karşınıza çıkacaktır. Günümüzde site hızının ne denli önemli olduğu göz önüne alınırsa, gerçekten Google’ın bu ücretsiz uygulamasını kullanmak da elzem bir hâle geliyor. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyoruz.