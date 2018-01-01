Pacific Rim 2 Filmi için Yeni Fragman Geldi

Universal ve Legendary Pictures ortaklığı ile beyazperdede karşımıza çıkan Pacific Rim serisinin ikinci filmi Pacific Rim: Uprising için yeni fragman paylaşıldı. İlk filmin hikayesinin 10 yıl sonrasında geçen filmde, bizleri heyecan dolu anların beklediğini fragmanı izlediğimizde anlıyoruz. Başrolünde Scott Eastwood ve John Boyega olan Pacific Rim: Uprising, 23 Mart 2018‘de vizyona girecek. Aksiyon dozunun doruklarda olduğu filmin yeni yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…