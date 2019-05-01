Özellikleriyle Dikkat Çeken Huawei Nova 5 Sızdırıldı

Huawei markasının teknik özellikleri bakımından iddialı bir şekilde gelmeye hazırlanan Nova 5 modeli sızdırıldı. Nova 3 modelinden sonra 4 rakamının Çin’de uğursuz kabul edilmesinden dolayı Nova 5 ismiyle gelen akıllı telefon, sızdırılan kılıf yapısına baktığımızda üçlü kamera sistemi ile geliyor. 6,39 inçlik Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekran üzerine kurulan modelin parmak izi sensörü de ekrana entegre edilmiş.

Huawei Nova 5 Sızdırıldı

Kirin 980 işlemcisinden ve 6 GB RAM belleğinden gücünü alan akıllı telefon, 3.500 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Kamera yönünden iddialı olan modelin ön tarafında 25 MP kamera yer alırken; arka tarafında da 12 MP geniş açı, 48 MP ana ve Sony IMX316 ToF sensörlü üçlü kamera sistemi yer alıyor.

Akıllı telefonun fiyatı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.