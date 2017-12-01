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Oyun Bağımlılığı, Resmen Bir Hastalık Olarak Kabul Edildi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:01 - Tarih: 24 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Oyun Bağımlılığı, Resmen Bir Hastalık Olarak Kabul EdildiVideo oyunlarının online platformdaki artışının sebebiyle uzun saatleri bulan oynamalar rahatsızlık seviyesine kadar çıkıp, oyun bağımlılıkları baş göstermişti. Oyun oynarken yerinizden kalkmak istemiyor, çok önem veriyor ve günün yarısını harcıyorsanız siz de bu rahatsızlık içerisinde olabilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan 2018 hastalık sınıflandırma raporunda özellikle genç yaştaki kitleleri etkileyen oyun bağımlılığı, resmen listeye dahil edildi ve bir hastalık olarak kabul gördü. Mental veya davranışsal bozukluklar sınıflaması altında yer alan oyun bağımlılığı, belirtilerinin en az 12 ay boyunca devam etmesi ile tedavi gerektirecek bir hâl alıyor.

Oyun Bağımlılığı, Resmen Bir Hastalık Olarak Kabul Edildi

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