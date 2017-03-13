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Outlook’ta Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:48 - Tarih: 26 Mart 2017 - Yorum: 0
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Outlookta Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?Microsoft‘un e-posta servisi Outlook, milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Hızlı ve güvenli bir servis olmasına ek olarak, özelleştirilebilir yapısı ile de dikkat çekiyor. Örneğin, Gmail‘de olduğu gibi, Outlook’ta da tema değiştirmek mümkün. Aşağıda yer alan adımlar doğrultusunda, Outlook hesabınızdaki varsayılan temayı nasıl değiştirebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Dilerseniz, hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız. Bilmeyenler için faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Outlook’ta Tema Değiştirmek

  • Öncelikle hesabınızda oturum açın.
  • Ayarlar menüsünü açın.

Outlookta Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Temayı değiştir sekmesine tıklayın.

Outlookta Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Dilediğiniz temanın üzerine tıklayın.

Outlookta Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Tamam butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayın.

Outlookta Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

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