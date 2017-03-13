Microsoft‘un e-posta servisi Outlook, milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Hızlı ve güvenli bir servis olmasına ek olarak, özelleştirilebilir yapısı ile de dikkat çekiyor. Örneğin, Gmail‘de olduğu gibi, Outlook’ta da tema değiştirmek mümkün. Aşağıda yer alan adımlar doğrultusunda, Outlook hesabınızdaki varsayılan temayı nasıl değiştirebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Dilerseniz, hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız. Bilmeyenler için faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Outlook’ta Tema Değiştirmek

Öncelikle hesabınızda oturum açın.

Ayarlar menüsünü açın.

Temayı değiştir sekmesine tıklayın.

Dilediğiniz temanın üzerine tıklayın.