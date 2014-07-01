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Outlook’ta Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:18 - Tarih: 29 Mart 2017 - Yorum: 0
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Outlookta Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?Outlook ile ilgili geçtiğimiz içeriklerimizde tema değiştirmek ve imza eklemek gibi güzel özelliklerden bahsetmiştik. Böylelikle dilediğiniz zaman kullandığınız temayı değiştirebileceğiniz gibi, e-postalarınızın sonuna sabit bir imza mesajı da ekleyebilmektesiniz. Şimdi ise özelleştirmelerimize devam edeceğiz ve kendimiz için bir profil resmi belirleyeceğiz. Outlook’ta profil resmi değiştirme konusundaki ilgili adımlar ise aşağıda yer alıyor. Oldukça da kolay bir işlemdir.

Outlook’ta Profil Resmi Değiştirmek

  • Outlook hesabınızda oturum açın.
  • Profilinize tıklayın.

Outlookta Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Profili düzenle sekmesine tıklayın.

Outlookta Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Resmi değiştir bağlantısına tıklayın.

Outlookta Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Dosya Seç butonu ile profil resminizi yükleyin.

Outlookta Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Yüklediğiniz resmi boyutlandırın.

Outlookta Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Kaydet butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Outlookta Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

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