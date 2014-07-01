Outlook ile ilgili geçtiğimiz içeriklerimizde tema değiştirmek ve imza eklemek gibi güzel özelliklerden bahsetmiştik. Böylelikle dilediğiniz zaman kullandığınız temayı değiştirebileceğiniz gibi, e-postalarınızın sonuna sabit bir imza mesajı da ekleyebilmektesiniz. Şimdi ise özelleştirmelerimize devam edeceğiz ve kendimiz için bir profil resmi belirleyeceğiz. Outlook’ta profil resmi değiştirme konusundaki ilgili adımlar ise aşağıda yer alıyor. Oldukça da kolay bir işlemdir.

Outlook’ta Profil Resmi Değiştirmek

Outlook hesabınızda oturum açın.

Profilinize tıklayın.

Profili düzenle sekmesine tıklayın.

Resmi değiştir bağlantısına tıklayın.

Dosya Seç butonu ile profil resminizi yükleyin.

Yüklediğiniz resmi boyutlandırın.