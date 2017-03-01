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Outlook’ta İmza Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:30 - Tarih: 28 Mart 2017 - Yorum: 0
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Outlookta İmza Ekleme Nasıl Yapılır?Outlook ile ilgili geçtiğimiz içeriğimizde, tema değiştirme konusunu işlemiştik. Şimdi ise iletilerimizin sonuna imza eklemeyi öğreniyor olacağız. Böylelikle, e-postalarınızın sonuna statik bir imza mesajı ekleyebilirsiniz. Bu bir “kolay gelsin,” olabilir veya bir “saygılarımla,” mesajı olabilir. Bu yöndeki karar size ait. Dilerseniz hemen şimdi Outlook’ta imza eklemek ile ilgili adımlara göz atıyor olacağız. Umarız bilmeyen kullanıcılar için de faydalı bir ipucu olacaktır.

AYRICA: Gmail İletilerine İmza Eklemek (Resimli Anlatım)

Outlook’ta İmza Eklemek

  • Öncelikle hesabınızda oturum açın.
  • Ayarlar butonuna tıklayın.

Outlookta İmza Ekleme Nasıl Yapılır?

  • Seçenekler sekmesine tıklayın.

Outlookta İmza Ekleme Nasıl Yapılır?

  • Düzen > E-posta imzası sekmesine tıklayın.

Outlookta İmza Ekleme Nasıl Yapılır?

  • Kutucuğu doldurun ve seçenekleri aktive edin.

Outlookta İmza Ekleme Nasıl Yapılır?

  • Kaydet butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Outlookta İmza Ekleme Nasıl Yapılır?

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