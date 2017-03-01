Outlook ile ilgili geçtiğimiz içeriğimizde, tema değiştirme konusunu işlemiştik. Şimdi ise iletilerimizin sonuna imza eklemeyi öğreniyor olacağız. Böylelikle, e-postalarınızın sonuna statik bir imza mesajı ekleyebilirsiniz. Bu bir “kolay gelsin,” olabilir veya bir “saygılarımla,” mesajı olabilir. Bu yöndeki karar size ait. Dilerseniz hemen şimdi Outlook’ta imza eklemek ile ilgili adımlara göz atıyor olacağız. Umarız bilmeyen kullanıcılar için de faydalı bir ipucu olacaktır.

AYRICA: Gmail İletilerine İmza Eklemek (Resimli Anlatım)

Outlook’ta İmza Eklemek

Öncelikle hesabınızda oturum açın.

Ayarlar butonuna tıklayın.

Seçenekler sekmesine tıklayın.

Düzen > E-posta imzası sekmesine tıklayın.

Kutucuğu doldurun ve seçenekleri aktive edin.