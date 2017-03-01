Yayınlanan fragmanları ile beklentiyi yükselten ve serinin takipçileri tarafından heyecanla beklenen, Örümcek Adam: Eve Dönüş filminin kaç dakika olacağı açıklandı. Bilindiği gibi süper kahraman filmleri 2 saatten az olmuyor. Marvel sinematik evrenindeki en uzun süre rekorunu ise 146 dakika ile Captain Amerika: Civil War filmi elinde bulunduruyor. Örümcek Adam filminin yenisi için yapılan açıklamaya göre de film 130 dakika olacak. 7 Temmuz‘da vizyona girecek olan filmi merakla bekliyoruz.