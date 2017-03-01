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Örümcek Adam: Eve Dönüş Filminden Yeni Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:59 - Tarih: 25 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Örümcek Adam: Eve Dönüş Filminden Yeni Fragman GeldiEn popüler süper kahramanlardan biri olan Örümcek Adam’ın heyecanla beklenen yeni filmi Spider-Man: Homecoming için yeni fragman nihayet geldi. Fragmana bakıldığında aksiyon sahnelerinin yanı sıra Tony Stark tarafından tasarlanan yeni Örümcek Adam kostümü dikkat çekiyor. Tom Holland’ın Peter Parker rolünü üstlendiği filmde Robert Downey Jr., Michael Keaton ve Marisa Tomei gibi isimler de yer alıyor. 7 Temmuz‘da vizyona çıkacak olan filmin yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Örümcek Adam: Eve Dönüş Filminden Yeni Fragman Geldi

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