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Oppo, Yeni Akıllı Telefonu F3 Plus’ı Resmen Duyurdu [Video]

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:56 - Tarih: 23 Mart 2017 - Yorum: 0
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Oppo, Yeni Akıllı Telefonu F3 Plusı Resmen Duyurdu [Video]Oppo, selfie çekmeyi seven kullanıcıları için geliştirdiği çift ön kameralı akıllı telefonu F3 Plus’ı duyurdu. 16 megapiksel ve 8 megapiksel olmak üzere çift ön kamerası ile dikkat çeken akıllı telefon, 120 derecelik görüş açısı sunuyor. Telefonun arka tarafında da F/1.7 diyafram aralığına sahip 16 megapiksellik kamera karşımıza çıkıyor. Ayrıca telefonun kamerası çift piksel otofokus sistemine ve çift ton LED flaş desteğine de sahip. Bunun yanı sıra 6 inçlik Full HD çözünürlüklü ekranın yanında Snapdragon 653 işlemcisi ve 4 GB RAM belleğinden gücünü alan Oppo F3 Plus, microSD kart ile artırılabilen 64 GB’lık dahili depolama ve hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya ile geliyor.

Oppo, Yeni Akıllı Telefonu F3 Plusı Resmen Duyurdu [Video]

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle birlikte kutusundan çıkacak olan Oppo F3 Plus’ın satış tarihi ve fiyatı ise henüz belli değil. Akıllı telefonun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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