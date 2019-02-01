OPPO, yeni amiral gemisi modeli T1′i duyurmaya hazırlanırken yanlışlıkla sızdırdı. Resmi web sitesi üzerinden yanlışlık paylaşılan OPPO T1, tekrar silinse bile bir kere sızdırılmış oldu. Görsel olarak sadece üst çerçevesini görsek de teknik bilgilerinin çoğu öğrenilmiş oldu. Sızdırılan bilgilere göre OPPO T1, 6.39 inçlik OLED çözünürlüğünde çentiksiz bir ekran tasarımı ile karşımıza çıkacak. Görselinde üst çerçevede kamera görünmemesinden kaynaklı da, telefonun ön kamerasının açılır sistem ile gelmesi bekleniyor.

OPPO T1 Yanlışlıkla Sızdırıldı

Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisi ve 6-8 GB RAM seçeneklerinden güç alacak akıllı telefonun depolama tarafında RAM sırasına göre 64 – 128 GB hafıza seçenekleri olacak.

Yapay zeka destekli 12 MP çözünürlüklü ön kameraya sahip olan OPPO T1, arka tarafında da (süper gece modu, makro çekim modu vb.) 48 MP bir kamera sensörü ile gelecek.