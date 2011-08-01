Oppo Reno A Tanıtıldı! Özellikleri ve Fiyatı

Oppo, Reno serisi akıllı telefonlarına yeni modeller eklemeye devam ediyor. Ailenin yeni üyesi Oppo Reno A, teknik özellikleri ve fiyatı ile birlikte resmi olarak tanıtıldı. 6.4 inçlik 1080×2340 piksel çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip olan akıllı telefon, Gorilla Glass 5 ile korunmasının yanında parmak izi sensörünü de bünyesinde bulunduruyor. Ayrıca cihaz, IP67 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı.

Oppo Reno A Özellikleri ve Fiyatı

6 GB RAM belleğinden ve Qualcomm'un 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 710 işlemcisinden gücünü alan Oppo Reno A, 128 GB depolama alanına ek olarak 3.600 mAh kapasiteli batarya sunuyor.

Arka tarafında 16 MP ana kamera ve 2 MP derinlik algılama sensörüne sahip olan akıllı telefon, ön tarafında da 25 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunduruyor.

Android 9 Pie ve ColorOS 6 kullanıcı arayüzü ile kutusundan çıkan ve mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Oppo Reno A, yaklaşık 330 dolar fiyatıyla ilk olarak Japonya'da satışa sunuldu. Akıllı telefonun Avrupa’daki kullanıcılar için pazara gireceği henüz bilinmiyor.