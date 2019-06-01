Oppo Reno 10x Zoom Türkiye Fiyatı Açıklandı

Oppo, nisan ayında duyurduğu Reno ve Reno 10x Zoom model akıllı telefonlarından Reno 10x Zoom modelinin Türkiye fiyatını açıkladı. Oppo Reno modeli hali hazırda geçen aydan itibaren yaklaşık 5.000 TL'den satıştayken, bugün itibarıyla da Oppo Reno 10x Zoom, ülkemizde raflardaki yerini aldı. Akıllı telefonun fiyat etiketi ise 7.999 TL olarak belirlendi.

Oppo Reno 10x Zoom Türkiye Fiyatı

7.999 TL fiyat etiketine sahip olan akıllı telefonun teknik özelliklerine bakacak olursak; 6,6 inçlik büyüklüğünde %93,1’lik ekran-kasa oranına sahip ve gücünü Snapdragon 855 işlemcisi ile 8 GB RAM belleğinden alan cihaz, 256 GB dahili hafıza ve 4065 mAh gücündeki batarya ile geliyor.

Arka tarafında 48 MP ana kamera + 13 MP telefoto lens + 8 MP geniş açılı lens olmak üzere 3'lü dizilimle gelen Oppo Reno 10x Zoom, ön tarafında da 1080p 30fps video kaydı yapabilen 16 MP selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca ön kameranın 0,8 saniyede açılabildiği belirtilen pop-up tasarımlı olduğunu da dile getirelim.

"Okyanus Yeşili" veya "Karbon Siyah" renk seçenekleri ile satın alınabilecek olan akıllı telefon, kutusundan Android 9.0 işletim sistemi ile çıkacak.