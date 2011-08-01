Oppo Enco Free Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Oppo, düzenlediği etkinlikte Apple'ın AirPods serisine rakip olarak, Enco Free isimli kablosuz kulaklığını tanıttı. Kulaklık kutusunun, Apple AirPods kutusundan ilham alındığı görülüyor. 4.6 gram ağırlığındaki kablosuz kulaklık, gürültü engelleyici özelliği ile stüdyo kalitesinde bir dinleme deneyimi vadediyor.

Oppo Enco Free Özellikleri

Dokunma hareketlerini algılayan sensörlerle donatılmış olan kulaklıkta sesi ayarlamak için sol kulaklık üzerinde parmağınızı kaydırmanız yeterli.

31 mAh kapasiteli bataryası ile 5 saate kadar pil ömrü sunan Oppo Enco Free, maalesef kablosuz şarj desteği sağlamıyor.

Oppo Enco Free Fiyatı Ne Kadar?

Oppo Enco Free fiyatı yaklaşık 100 dolar ile bizleri karşılıyor. Beyaz, siyah ve pembe renk seçenekleri bulunan kablosuz kulaklık, 31 Aralık tarihinden itibaren satışa sunulacak.