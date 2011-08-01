OPPO A9 2020 Türkiye Fiyatı Açıklandı

OPPO, geçtiğimiz ay duyurusunu yaptığı A9 2020 modelini ülkemizde satışa sundu. Türkiye piyasası içindeki modellerini arttırmaya devam eden OPPO, en son ülkemizde A5 2020 modeliyle boy göstermişti. OPPO A9 2020 Türkiye fiyatı ne kadar? sorusunun cevabından önce teknik özelliklerinden bahsedelim. 6,5 inç boyutlarında HD+ çözünürlüklü ve damla çentikli ekrana sahip olan akıllı telefon, gücünü Snapdragon 665 işlemcisinden ve 4 GB ya da 8 GB RAM seçeneklerinden alıyor.

OPPO A9 2020 Türkiye Fiyatı

Uzay moru ve deniz yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan OPPO A9 2020, arka tarafında 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü kamera dizilimi ve ön tarafında da 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası ile bizleri karşılıyor. Ayrıca parmak izi sensörü de arka tarafında konumlandırılmış.

5.000 mAh bataryasıyla dikkat çeken modelin 128 GB dahili depolama alanı istenirse, microSD kart desteği sayesinde 256 GB’a kadar arttırılabiliyor. Kutusundan Android Pie ile çıkacak olan akıllı telefon, çiftli stereo hoparlör sistemiyle donatılmış.

OPPO A9 2020 Türkiye fiyatı ise 4 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip versiyonu için 2.699 TL fiyat etiketi olarak açıklandı.