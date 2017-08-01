Geçtiğimiz içeriklerimizde diğer İnternet tarayıcılarını varsayılan tarayıcımız olarak nasıl kullanabileceğimizi öğrenmiştik. Şimdi ise Opera‘yı varsayılan tarayıcı yapmak nasıl oluyor, bunu öğreniyor olacağız. Eğer Opera’dan memnun iseniz, Opera’yı varsayılan olarak kullanmak isteyebilirsiniz. Bu işlem oldukça basit olup, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı bir anlatım olmasını temenni ederek, hemen ilgili adımlara geçiyoruz.

AYRICA: Opera’da İndirme Konumunu Değiştirmek

Opera’yı Varsayılan Tarayıcımız Yapalım