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Opera’da Yer İmleri Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:46 - Tarih: 21 Mart 2018 - Yorum: 0
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Opera'da Yer İmleri Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?Opera tarayıcısı, pazardaki lider konumda olan tarayıcılardan bir tanesi. Hız ve işlevsel bakımdan özelliklere de sahip. Konumuza dönecek olur isek, Opera’yı kurduğunuzda yer imleri çubuğu direkt olarak görünmez. Bu yüzden Opera’da yer imleri çubuğunu göstermek mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek Opera’da yer imleri çubuğunu gösterebilir veya dilerseniz tekrar gizleyebilirsiniz. Karar size ait olup, dilerseniz hemen şimdi ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Opera Karanlık Tema Nasıl Aktive Edilir?

Opera’da Yer İmleri Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?

  • Hızlı Erişim > Kolay kurulum butonuna tıklayın.

Opera'da Yer İmleri Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?

  • Görünüm bölümüne gelin.

Opera'da Yer İmleri Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?

  • Yer imleri çubuğunu göster butonunu aktive edin.

Opera'da Yer İmleri Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?

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