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Opera’da Tarayıcı Ayarlarını Sıfırlamak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:37 - Tarih: 16 Haziran 2018 - Yorum: 0
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Opera'da Tarayıcı Ayarlarını SıfırlamakBazen tarayıcı ayarlarını fazla kurcalamak, iyi sonuçlara yol açmaz. Sonunda elbette çok kötü bir şey olamaz. Ancak ne olursa olsun, tarayıcımızı bozduğumuzu hissedebiliriz zaman zaman. Örneğin, Opera‘daki ayarları kurcaladınız diyelim ve bunları geri almak istiyorsunuz. Yorulmanıza gerek yok. Çünkü bir tıklama ise Opera tarayıcısını sıfırlamak mümkün. Böylelikle tüm yapılandırmalar, ayarlamalar v.b. tüm düzenlemeler sıfırlanmış olacaktır.

AYRICA: Opera’da İndirme Konumunu Değiştirmek

Opera’da Tarayıcı Ayarlarını Sıfırlamak

  • Ayarlar > Tarayıcı sekmesine tıklayın.
  • Opera’yı sıfırla bölümüne gelin.
  • Tarayıcı ayarlarını sıfırla… butonuna tıklayın.

Opera'da Tarayıcı Ayarlarını Sıfırlamak

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