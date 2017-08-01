Bazı özellikleri edinebilmek için uzantılar kurmamız gerekiyor. Örnek vermek gerekir ise, yanlışlıkla bir sekme kapattığımızı düşünelim. Bu durumda ne yapacağız? İşte, Opera‘da kapatılan sekmeleri görebiliyoruz, hem de eklenti kurmamıza gerek kalmadan. Böylelikle yanlışlıkla kapattığınız sekmelere tekrar ulaşabilmektesiniz. Peki, bunu nasıl yapıyoruz? Çok kolay. Tarayıcınızın en üst sağda yer alan “Sekme menüsü” adlı butona tıkladıktan sonra, Son kapatılanlar adlı açılır menüsüne tıklamanız yeterli olacaktır. Karşınıza son kapatığınız sekme listesi çıkacaktır.

AYRICA: Opera’da Reklam Engelleme Özelliği Nasıl Açılır?

Opera’da Son Kapatılan Sekmeler Nasıl Görüntülenir?