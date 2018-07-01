Opera ile ilgili içeriklerimize biraz ara vermiştik ve şimdi ise devam ediyoruz. Opera’da birçok kısayolun bulunduğu bir kenar çubuğu söz konusu. Bu kenar çubuğunda birçok buton var ve hızlı aksiyon alınmasını sağlıyor bu butonlar. Ancak dilerseniz Opera’daki kenar çubuğunu kaldırmak mümkündür. Ben kullanmadığım için, görünmesini de istemiyorum. Opera’daki kenar çubuğunu kaldırmak için kolaylıkla aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Adımlara göz atıyoruz.

AYRICA: Opera’da Ekran Görüntüsü Almak (Eklentisiz)

Opera’da Sol Kenar Çubuğunu Kaldıralım

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