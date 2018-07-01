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Opera’da Sol Kenar Çubuğunu Kaldıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:00 - Tarih: 07 Temmuz 2018 - Yorum: 0
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Opera'da Sol Kenar Çubuğunu KaldıralımOpera ile ilgili içeriklerimize biraz ara vermiştik ve şimdi ise devam ediyoruz. Opera’da birçok kısayolun bulunduğu bir kenar çubuğu söz konusu. Bu kenar çubuğunda birçok buton var ve hızlı aksiyon alınmasını sağlıyor bu butonlar. Ancak dilerseniz Opera’daki kenar çubuğunu kaldırmak mümkündür. Ben kullanmadığım için, görünmesini de istemiyorum. Opera’daki kenar çubuğunu kaldırmak için kolaylıkla aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Adımlara göz atıyoruz.

AYRICA: Opera’da Ekran Görüntüsü Almak (Eklentisiz)

Opera’da Sol Kenar Çubuğunu Kaldıralım

  • Hızlı Erişim‘e gelin.

Opera'da Sol Kenar Çubuğunu Kaldıralım

  • Kolay kurulum‘a tıklayın.

Opera'da Sol Kenar Çubuğunu Kaldıralım

  • Kenar çubuğa sabitle seçeneğini kapatın.

Opera'da Sol Kenar Çubuğunu Kaldıralım

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