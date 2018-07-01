Opera ile ilgili güzel ipuçları kaleme almaya devam ediyoruz. Bugün ise, sekme önizlemelerini göstermek hakkında bir içerik kaleme alıyor olacağız. Yani sekmenin üzerine geldiğinizde, sekmeye tıklamadan ekran görüntüsünü görebileceksiniz. Ben bu özelliği kullanmıyorum ancak faydalı bir özellik olduğu aşikâr. Aşağıdaki adımları izleyerek, Opera’da sekme önizlemelerini göstermek için ilgili özelliğin nasıl aktive edilebileceğini öğrenebilir, dilerseniz hemen uygulayabilirsiniz.

AYRICA: Opera’da Duvar Kağıdı Özelliğini Kapatalım

Opera’da Sekme Önizlemelerini Gösterme Nasıl Yapılır?

Ayarlar sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Tarayıcı bölümüne giriş yapın.