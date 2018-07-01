Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Opera’da Sekme Önizlemelerini Gösterme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:19 - Tarih: 11 Temmuz 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Opera'da Sekme Önizlemelerini Gösterme Nasıl Yapılır?Opera ile ilgili güzel ipuçları kaleme almaya devam ediyoruz. Bugün ise, sekme önizlemelerini göstermek hakkında bir içerik kaleme alıyor olacağız. Yani sekmenin üzerine geldiğinizde, sekmeye tıklamadan ekran görüntüsünü görebileceksiniz. Ben bu özelliği kullanmıyorum ancak faydalı bir özellik olduğu aşikâr. Aşağıdaki adımları izleyerek, Opera’da sekme önizlemelerini göstermek için ilgili özelliğin nasıl aktive edilebileceğini öğrenebilir, dilerseniz hemen uygulayabilirsiniz.

AYRICA: Opera’da Duvar Kağıdı Özelliğini Kapatalım

Opera’da Sekme Önizlemelerini Gösterme Nasıl Yapılır?

  • Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Tarayıcı bölümüne giriş yapın.

Opera'da Sekme Önizlemelerini Gösterme Nasıl Yapılır?

  • Sekme önizlemelerini göster kutucuğunu işaretleyin.

Opera'da Sekme Önizlemelerini Gösterme Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.730 yazıda 8.114 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık