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Opera’da Reklam Engelleme Özelliği Nasıl Açılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:13 - Tarih: 08 Temmuz 2018 - Yorum: 0
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Opera'da Reklam Engelleme Özelliği Nasıl Açılır?Opera‘nın bilindiği üzere dahili bir reklam engelleme özelliği mevcut. Böylelikle eklenti kurmanıza da gerek kalmıyor. Tabii ki ne kadar yeterli olduğu tartışılır bu dahili reklam engelleyicinin. Ben kullanmıyorum ancak eklenti kurmayı sevmiyorsanız, elbette tercih edebilirsiniz. Peki, Opera’da reklam engelleme nasıl açılır? Bu konuyu işliyoruz bu yazımızda. Aşağıdaki adımları izleyerek Opera’da yerleşik olarak bulunan reklam engelleme seçeneğini aktive edebilmektesiniz.

AYRICA: Opera’da Fare Hareketlerini Kapatma Nasıl Yapılır?

Opera’da Reklam Engelleme Özelliği Nasıl Açılır?

  • Menü butonuna tıklayın.

Opera'da Reklam Engelleme Özelliği Nasıl Açılır?

  • Ayarlar sekmesine tıklayın.

Opera'da Reklam Engelleme Özelliği Nasıl Açılır?

  • Reklamları engelle kutucuğunu işaretleyin.

Opera'da Reklam Engelleme Özelliği Nasıl Açılır?

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