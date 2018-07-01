Opera‘nın bilindiği üzere dahili bir reklam engelleme özelliği mevcut. Böylelikle eklenti kurmanıza da gerek kalmıyor. Tabii ki ne kadar yeterli olduğu tartışılır bu dahili reklam engelleyicinin. Ben kullanmıyorum ancak eklenti kurmayı sevmiyorsanız, elbette tercih edebilirsiniz. Peki, Opera’da reklam engelleme nasıl açılır? Bu konuyu işliyoruz bu yazımızda. Aşağıdaki adımları izleyerek Opera’da yerleşik olarak bulunan reklam engelleme seçeneğini aktive edebilmektesiniz.

AYRICA: Opera’da Fare Hareketlerini Kapatma Nasıl Yapılır?

Opera’da Reklam Engelleme Özelliği Nasıl Açılır?

Menü butonuna tıklayın.

Ayarlar sekmesine tıklayın.