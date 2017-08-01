Opera‘da herhangi bir metine sağ tıkladığınız zaman “Arama” veya “Kopyalama” üzerine seçenekler açılmaktadır. Ancak bu özellik benim dikkatimi dağıttığı için kullanmıyorum. Dilerseniz siz de metin seçerken açılan seçenekleri kapatmak isteyebilirsiniz. Ayarlar sekmesine tıkladıktan sonra Tarayıcı bölümüne giriş yapın. Ardından Kullanıcı arayüzü bölümündeki ilgili seçenekteki onay kutucuğunu boş bırakın. Hepsi bu. Aşağıda ise ilgili bölüme ait görsel bulunmaktadır.

AYRICA: Opera’da Akıcı Kaydırma Özelliğini Kapatalım

Opera’da Metin Seçerken Açılan Seçenekleri Kapatmak