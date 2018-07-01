Opera‘da bildiğiniz gibi bir kenar çubuğu söz konusu. Bu kenar çubuğunda birçok araç kısayolu bulunuyor. Ancak burada bulunan kenar çubuğu ögelerini dilediğiniz gibi kendiniz de belirleyebilirsiniz. Örnek olarak, kullanmadığınız uygulamaları veya kısayolları bu kenar çubuğundan kaldırabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek ise bu işlemin nasıl yapılabileceğini öğrenebilirsiniz. İlgili bölümü kullanarak tekrar gizlediğiniz kısayolları, aktive edebileceğinizi lütfen unutmayın.

AYRICA: Opera’da Donanımsal Hızlandırmayı Kapatmak

Opera’da Kenar Çubuğu Ögelerini Düzenleyelim

Ayarlar sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Tarayıcı bölümüne giriş yapın.

bölümüne giriş yapın. Kenar çubuğunu yönet butonuna tıklayın.