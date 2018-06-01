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Opera’da İndirme Konumunu Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:59 - Tarih: 14 Haziran 2018 - Yorum: 0
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Opera'da İndirme Konumunu DeğiştirmekGeçtiğimiz içeriklerimizde, diğer tarayıcılar için indirme konumunu değiştirmek ile ilgili yönergelere göz atmıştık. Şimdi ise sıra Opera‘da. Rakiplerine göre birçok işlevsel, pratik özelliğe sahip olan Opera, neredeyse her gün geliştirilmeye devam ediliyor. Bu yüzden kullanmayı düşünebilirsiniz. Konumuza da dönecek olursak, Opera’da indirme konumunu değiştirmek oldukça basit bir olay. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Şimdiden kolay gelsin.

AYRICA: Opera’daki Özel Sekme Nedir? Ne İşe Yarar?

Opera’da İndirme Konumunu Değiştirmek

  • Ayarlar sekmesine tıklayın.

Opera'da İndirme Konumunu Değiştirmek

  • İndirmeler bölümüne gelin.
  • Değiştir… butonu ile konumu değiştirin.

Opera'da İndirme Konumunu Değiştirmek

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