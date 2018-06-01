Geçtiğimiz içeriklerimizde, diğer tarayıcılar için indirme konumunu değiştirmek ile ilgili yönergelere göz atmıştık. Şimdi ise sıra Opera‘da. Rakiplerine göre birçok işlevsel, pratik özelliğe sahip olan Opera, neredeyse her gün geliştirilmeye devam ediliyor. Bu yüzden kullanmayı düşünebilirsiniz. Konumuza da dönecek olursak, Opera’da indirme konumunu değiştirmek oldukça basit bir olay. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Şimdiden kolay gelsin.

AYRICA: Opera’daki Özel Sekme Nedir? Ne İşe Yarar?

Opera’da İndirme Konumunu Değiştirmek

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