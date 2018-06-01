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Opera’da Fare Hareketlerini Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:20 - Tarih: 18 Haziran 2018 - Yorum: 0
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Opera'da Fare Hareketlerini Kapatma Nasıl Yapılır?Opera‘da da birçok tarayıcıda olduğu gibi fare hareketlerine izin verilmektedir. Ancak önemli bir aksiyon alırken, yanlış bir fare hareketi yapabilirsiniz ve bu durum can sıkıcı sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden ben fare hareketleri özelliğini kullanmıyorum. Eğer siz de Opera’da fare hareketlerini kapatmak ister iseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle fare ile yapılacak olan işlemler geçersiz olacak, herhangi bir şekilde çalışmayacaktır. Adımları paylaşalım o zaman.

AYRICA: Opera Karanlık Tema Nasıl Aktive Edilir?

Opera’da Fare Hareketlerini Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Ayarlar > Tarayıcı sekmesine tıklayın.

Opera'da Fare Hareketlerini Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Kısayollar bölümüne gelin.
  • Fare hareketlerini etkinleştir seçeneğini boş bırakın.

Opera'da Fare Hareketlerini Kapatma Nasıl Yapılır?

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