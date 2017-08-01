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Opera’da Ekran Görüntüsü Almak (Eklentisiz)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:58 - Tarih: 21 Haziran 2018 - Yorum: 0
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Opera'da Ekran Görüntüsü Almak (Eklentisiz)Opera tarayıcısı ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Bilirsiniz, ekran görüntüsü alabilmek adına tarayıcılar için geliştirilmiş olan alternatif birçok eklenti mevcut. Opera‘nın güzelliği ise tam burada! Opera’da ekran görüntüsü almak için eklenti kurmanıza gerek yok. Anlık Görüntü adlı varsayılan özellik sayesinde, dilediğiniz gibi ekran görüntüsü alabilir, bu görüntüleri bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz. İlgili özelliği açmak için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Opera’daki Özel Sekme Nedir? Ne İşe Yarar?

Opera’da Ekran Görüntüsü Almak (Eklentisiz)

  • Menü > Anlık Görüntü sekmesine tıklayın.

Opera'da Ekran Görüntüsü Almak (Eklentisiz)

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