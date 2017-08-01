Opera’da Hızlı Erişim sekmesinde özelleştirme yapabilmek mümkün. Örneğin, kendiniz için özel bir duvar kağıdı belirleyebilirsiniz. Bunun için dilerseniz mevcut görseller arasından seçim yapabileceğiniz gibi, bilgisayarınızdan da seçim yapabilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Ayarlar sekmesine tıkladıktan sonra, Temel bölümünde yer alan Duvar kağıtları seçeneği vasıtası ile duvar kağıdı değiştirme işleminde bulunabilirsiniz. İlgili bölüme ait görsel ise aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Opera’da Son Kapatılan Sekmeler Nasıl Görüntülenir?

Opera’da Duvar Kağıdı Değiştirme Nasıl Yapılır?