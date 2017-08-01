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Opera’da Donanımsal Hızlandırmayı Kapatmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:36 - Tarih: 14 Temmuz 2018 - Yorum: 0
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Opera'da Donanımsal Hızlandırmayı KapatmakOpera tarayıcısı ile ilgili ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ise, birçok tarayıcıda sorun çıkartan ve yavaşlığa sebebiyet veren donanımsal hızlandırma seçeneğini nasıl deaktif edebileceğimizi öğreniyor olacağız. Donanımsal hızlandırma, birçok tarayıcıda mevcut. Ancak maalesef ki bu özellik çeşitli sorunları beraberinde getirebiliyor. Peki, Opera’da donanım hızlandırma kapatma nasıl yapılır? Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Opera Turbo Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

Opera’da Donanımsal Hızlandırmayı Kapatmak

  • Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Sol alttaki Gelişmiş ayarları göster kutucuğunu işaretleyin.
  • Tarayıcı sekmesine tıklayın.
  • Donanımsal hızlandırma kutucuğunu boş bırakın.

Opera'da Donanımsal Hızlandırmayı Kapatmak

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