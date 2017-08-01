Opera tarayıcısı ile ilgili ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ise, birçok tarayıcıda sorun çıkartan ve yavaşlığa sebebiyet veren donanımsal hızlandırma seçeneğini nasıl deaktif edebileceğimizi öğreniyor olacağız. Donanımsal hızlandırma, birçok tarayıcıda mevcut. Ancak maalesef ki bu özellik çeşitli sorunları beraberinde getirebiliyor. Peki, Opera’da donanım hızlandırma kapatma nasıl yapılır? Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Opera Turbo Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

Opera’da Donanımsal Hızlandırmayı Kapatmak