Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Opera’da Bir Site Ekle Düğmesini Gizlemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:29 - Tarih: 24 Temmuz 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Opera'da Bir Site Ekle Düğmesini GizlemekOpera‘daki Hızlı Erişim sayfasında önerilen birtakım siteler bulunur. Elbette bu siteleri dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu önerilen sitelerin en sonunda ise “+ Bir site ekle” şeklinde büyük bir buton bulunur ve bu buton sayesinde yeni bir site ekleyebilirsiniz. Ancak ilgili sayfa üzerindeki bu buton, fazlalık hissiyatı yaratabilir. Bu yüzden bir site ekle düğmesini gizlemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek ise bu yönde kolaylıkla aksiyon alabilirsiniz. Kolay gelsin şimdiden.

AYRICA: Opera’da Duvar Kağıdı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Opera’da Bir Site Ekle Düğmesini Gizlemek

  • Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Gelişmiş ayarları göster kutucuğunu işaretleyin.
  • Tarayıcı sekmesine tıklayın.
  • “Bir site ekle” düğmesini gizle kutucuğunu işaretleyin.

Opera'da Bir Site Ekle Düğmesini Gizlemek

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.744 yazıda 8.120 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık