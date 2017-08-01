Opera‘daki Hızlı Erişim sayfasında önerilen birtakım siteler bulunur. Elbette bu siteleri dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu önerilen sitelerin en sonunda ise “+ Bir site ekle” şeklinde büyük bir buton bulunur ve bu buton sayesinde yeni bir site ekleyebilirsiniz. Ancak ilgili sayfa üzerindeki bu buton, fazlalık hissiyatı yaratabilir. Bu yüzden bir site ekle düğmesini gizlemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek ise bu yönde kolaylıkla aksiyon alabilirsiniz. Kolay gelsin şimdiden.

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Opera’da Bir Site Ekle Düğmesini Gizlemek