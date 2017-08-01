Opera kullananların bileceği üzere, Hızlı Erişim (Speed Dial) sayfasında tam ortada arama kutusu yer almaktadır. Böylelikle buradan da arama yapabiliyorsunuz. Ancak hızlı erişim sayfasının daha sade olmasını isteyebilirsiniz. Bunun için arama kutusunu gizlemek mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek Opera’da arama kutusunu gizlemeyi öğrenebilirsiniz. Aynı bölüm vasıtası ile tekrar arama kutusunu aktive edebilirsiniz. Bu yöndeki kararı sizlere bırakıyoruz.

AYRICA: Opera’da Metin Seçerken Açılan Seçenekleri Kapatmak

Opera’da Arama Kutusunu Gizleme Nasıl Yapılır?