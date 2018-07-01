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Opera’da Akıcı Kaydırma Özelliğini Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:38 - Tarih: 12 Temmuz 2018 - Yorum: 0
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Opera'da Akıcı Kaydırma Özelliğini KapatalımGünümüzde birçok popüler tarayıcıda akıcı kaydırma özelliği varsayılan olarak geliyor. Ancak nedense ben bu özelliğe pek alışamadım. Opera‘da da akıcı kaydırma özelliği yerleşik olarak var. Peki, Opera’daki akıcı kaydırma (smooth scrolling) özelliği nasıl kapatılır? Bunun için konfigürasyon ayarları sayfasına girmemiz gerekiyor. Ardından ilgili özelliği devre dışı bırakacağız. Aşağıdaki adımları izlemeniz, bu yönde yeterli olacaktır. Ardından tarayıcınızı yeniden başlatıp açabilirsiniz.

AYRICA: Opera’da Sol Kenar Çubuğunu Kaldıralım

Opera’da Akıcı Kaydırma Özelliğini Kapatalım

  • Arama çubuğuna opera://flags yazın ve ilerleyin.

Opera'da Akıcı Kaydırma Özelliğini Kapatalım

  • Smooth Scrolling özelliğini bulun.

Opera'da Akıcı Kaydırma Özelliğini Kapatalım

  • Disabled olarak işaretleyin.

Opera'da Akıcı Kaydırma Özelliğini Kapatalım

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