Günümüzde birçok popüler tarayıcıda akıcı kaydırma özelliği varsayılan olarak geliyor. Ancak nedense ben bu özelliğe pek alışamadım. Opera‘da da akıcı kaydırma özelliği yerleşik olarak var. Peki, Opera’daki akıcı kaydırma (smooth scrolling) özelliği nasıl kapatılır? Bunun için konfigürasyon ayarları sayfasına girmemiz gerekiyor. Ardından ilgili özelliği devre dışı bırakacağız. Aşağıdaki adımları izlemeniz, bu yönde yeterli olacaktır. Ardından tarayıcınızı yeniden başlatıp açabilirsiniz.

AYRICA: Opera’da Sol Kenar Çubuğunu Kaldıralım

Opera’da Akıcı Kaydırma Özelliğini Kapatalım

Arama çubuğuna opera://flags yazın ve ilerleyin.

Smooth Scrolling özelliğini bulun.