Opera tarayıcısı varsayılan olarak yeterli bir hıza sahip. Ancak mevcut hızı katlamak isteyebilirsiniz. Bunun için birçok kişinin de duyduğu üzere, “Opera Turbo” adlı bir özellik mevcut. Bu özellik internet sitelerine daha hızlı giriş yapabilmenize olanak tanıyor. Ben kullanmıyorum, çünkü normal hız yeterli geliyor. Ancak siz yine de daha da hızlı internet deneyimi yaşamak isterseniz, bu özelliği aktive edebilmektesiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Opera’da Sol Kenar Çubuğunu Kaldıralım

Opera Turbo Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

Ayarlar sekmesine tıklayın.

Sol alttaki Gelişmiş ayarları göster kutucuğunu işaretleyin.

Sol menüdeki Tarayıcı sekmesine gelin.