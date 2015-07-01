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Opera Tarayıcısının Son Sürümünü İndirin

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:30 - Tarih: 07 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Opera Tarayıcısının Son Sürümünü İndirinGünümüzde birçok İnternet tarayıcısı bulunmaktadır. Ancak aralarından bir tanesi, yani Opera, kendisini diğerlerinden ayırmayı başarıyor açıkçası. Çünkü gerek, hız, gerek tasarım olarak oldukça farklı denilebilir. Bu yüzden milyonlarca kişi tarafından tercih edilmektedir. Dilerseniz bugün Opera‘yı kullanmaya başlayabilirsiniz, içerisindeki birçok özelliği ile birlikte. Aşağıdaki bağlantıyı kullanmanız ise bu yönde yeterli olacak olup, 5 dakika içerisinde ilgili internet tarayıcısını indirebilirsiniz.

AYRICA: Opera Otomatik Tamamlama Nasıl Kapatılır?

Opera Tarayıcısının Son Sürümünü İndirin

İndir: Opera

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