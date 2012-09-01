Genellikle internet sayfalarına giriş ya da adres gibi verilerimiz, tarayıcılar tarafından otomatik olarak kaydedilir. Otomatik form doldurma özelliği sayesinde de gerekli bilgileri her seferinde tekrar girmemize gerek kalmaz. Ancak bilgisayarı kişisel olarak kullanmıyorsak, bu özellik gizlilik sorununa neden olabilir. Hesap bilgilerimizi girip çıktıktan sonra başkası otomatik olarak giriş yapabilir. Bu gibi durumlarda bu özelliği kapatabilirsiniz. Diğer tarayıcılar için anlattığımız gibi bu yazımızda da Opera otomatik tamamlama kapatma nasıl olacağına dair gerekli adımları paylaşıyor olacağız.

Opera Otomatik Tamamlama Kapatma

Opera tarayıcınızda otomatik form doldurma özelliğini devre dışı bırakmak için öncelikle tarayıcının sol üst kısmında bulunan menü ikonuna tıklayıp, “Ayarlar (Kısayol: Alt+P)” seçeneğini seçin. Ardından soldaki sekmelerden “Gizlilik ve güvenlik” kısmına tıklayın ve sağ taraftaki alanda aşağıda yer alan “Otomatik doldurma” başlığı altındaki “Web sayfalarındaki formların otomatik doldurulmasını etkinleştir” seçeneğinin yanındaki işareti kaldırın. Dilerseniz altında bulunan “Otomatik Doldurma ayarlarını yönetin” butonuna tıklayarak, bilgilerinizde değişiklikler yapabilirsiniz.

Bu işlemlerle birlikte Opera otomatik tamamlama kapatma işlemini kolayca yapabilirsiniz. Artık internet tarayıcınızda yaptığınız işlemlerde formlara girdiğiniz veriler kayıt edilmeyecektir. İstediğiniz zaman aynı işlemleri tekrarlayıp açık konuma getirerek, otomatik tamamlama özelliğini yeniden aktif edebilirsiniz.