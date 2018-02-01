Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Opera Karanlık Tema Nasıl Aktive Edilir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:37 - Tarih: 19 Mart 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Opera Karanlık Tema Nasıl Aktive Edilir?Akşamları web sitelerini ziyaret ederken, ışık gözünüzü alabilir. Ya da bunu unutun, sadece istediğiniz için bile olsa karanlık temayı aktif edebilirsiniz. Bu tercih meselesidir. Opera da bizlere bu yönde işlevsel bir özellik sunmakta olup, arzu ederseniz istediğiniz zaman karanlık tema özelliğini aktive edebilirsiniz. Aşağıda yer alan yönergeler doğrultusunda bu işlemi gerçekleştirebilir, dilerseniz tekrar karanlık temayı deaktif konuma da getirebilirsiniz. Faydalı ve pratik bir özellik.

AYRICA: Opera’ya Ana Sayfa Düğmesi Ekleme Nasıl Yapılır?

Opera Karanlık Tema Nasıl Aktive Edilir?

  • Ayarlar sekmesine tıklayın.

Opera Karanlık Tema Nasıl Aktive Edilir?

  • Tarayıcı > Kullanıcı arayüzü bölümüne gelin.

Opera Karanlık Tema Nasıl Aktive Edilir?

  • Karanlık temasını etkinleştir kutucuğunu işaretleyin.

Opera Karanlık Tema Nasıl Aktive Edilir?

Normal Tema

Opera Karanlık Tema Nasıl Aktive Edilir?

Karanlık Tema

Opera Karanlık Tema Nasıl Aktive Edilir?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.614 yazıda 8.041 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık