Akşamları web sitelerini ziyaret ederken, ışık gözünüzü alabilir. Ya da bunu unutun, sadece istediğiniz için bile olsa karanlık temayı aktif edebilirsiniz. Bu tercih meselesidir. Opera da bizlere bu yönde işlevsel bir özellik sunmakta olup, arzu ederseniz istediğiniz zaman karanlık tema özelliğini aktive edebilirsiniz. Aşağıda yer alan yönergeler doğrultusunda bu işlemi gerçekleştirebilir, dilerseniz tekrar karanlık temayı deaktif konuma da getirebilirsiniz. Faydalı ve pratik bir özellik.

AYRICA: Opera’ya Ana Sayfa Düğmesi Ekleme Nasıl Yapılır?

Opera Karanlık Tema Nasıl Aktive Edilir?

Ayarlar sekmesine tıklayın.

Tarayıcı > Kullanıcı arayüzü bölümüne gelin.

Karanlık temasını etkinleştir kutucuğunu işaretleyin.

Normal Tema

Karanlık Tema