Geçtiğimiz içeriklerimizde Internet Explorer 11 geçmiş silme, Safari geçmiş silme ve Firefox geçmiş silme ile ilgili adımları incelemiştik. Şimdi ise iyi bir tarayıcı alternatifi olan Opera ile ilgili bu yönde bilgi iletiyor olacağız. Opera’da yaptığınız tüm aramaları düzenli aralıklarla silmek isteyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları incelemeniz yeterli olacaktır. Belki bir Opera kullanıcısı olarak biliyor olabilirsiniz, ancak yine de bilginizi tazelemek adına bu yönde bilgi edinebilirsiniz.

Opera’da Tarayıcı Geçmişi Nasıl Silinir?

Öncelikle tarayıcınızı açın.

Menü adlı butona tıklayın.

Geçmiş sekmesine tıklayın.

Tarama verilerini temizle… adlı butona tıklayın.

Belirtilen öğeleri şuradan tamamen sil seçeneğini “en baştan” yapın ve ardından altta yer alan tüm kutucukları onaylayın. Bu şekilde kayıtlı tüm verileriniz silinecektir.