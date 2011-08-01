Zaman zaman web sitelerimiz için PNG uzantılı butonlar oluşturmamız gerekebilir. Ancak hizalama, orantı v.b. derken, bu gibi detaylar ile Photoshop'ta uğraşmak zaman alabiliyor. İşte bu yüzden, çeşitli online buton oluşturma uygulamaları mevcut.

Bunlardan bir tanesi de, ImageFu. İlgili uygulama ile dilediğiniz boyutlarda, gölge efekti, kenarlık (border) seçenekleri ile oldukça güzel butonlar, hatta banner görselleri de oluşturabilirsiniz. Ardından ilgili görseli, PNG olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kullanımı oldukça kolaydır. Aşağıdaki bağlantı ile, uygulamanın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Online PNG Buton Oluşturma Uygulaması: ImageFu

Adres: ImageFu (İngilizce)