Online GIF Yapma Uygulaması: GIPHY GIF Maker

İçerisinde binlerce GIF bulunabilecek olan GIPHY‘nin bir de GIF Maker adlı bir uygulaması mevcut. Böylelikle dilediğiniz bir fotoğraf üzerine hareketli yazı yazabiliyor, bu fotoğrafı GIF’e çevirebiliyorsunuz… Bu kulağa harika geliyor olsa gerek. Hem de ücretsiz bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit. Bir fotoğraf yükleyin ve ilerleyin. Ardından gerekli düzenlemeleri yapın ve fotoğrafı bilgisayarınıza indirin. İşte mükemmel bir GIF daha hazır durumda. Hepsi bu kadar.