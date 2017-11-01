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OnePlus 5T Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 17:54 - Tarih: 17 Kasım 2017 - Yorum: 0
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OnePlus 5T Tanıtıldı Özellikleri ve FiyatıOnePlus 5′in çerçevesiz versiyonu olarak karşımıza çıkan ve uzun zamandır beklenen OnePlus 5T, resmi olarak tanıtıldı. 6 inçlik 1080×2160 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip olan akıllı telefon, %79.64 ekran kasa oranı ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca ekran koruması için de Corning Gorilla Glass 5 cam tercih edilmiş. Ekranın diğer bir dikkat çeken özelliği ise güçlü bir ışık algılandığı zaman parlaklığı otomatik olarak ekstra arttırılarak kullanım kolaylaştırılıyor.

OnePlus 5T Tanıtıldı Özellikleri ve Fiyatı

Telefonun arka tarafına baktığımızda 16 MP + 20 MP çift kamera ile karşılaşırken, ön tarafında da yüz tanıma özelliği ile kilit açabilen 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Snapdragon 835 işlemcisi ve 6 GB RAM ya da 8 GB RAM seçenekleri ile güçlendirilen OnePlus 5T, 64 GB ya da 128 GB dahili depolama seçeneği ve hızlı şarj destekli 3.300 mAh kapasiteli batarya ile geliyor.

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, USB Type-C 2.0 gibi bağlantı özelliklerine ek olarak parmak izi sensörüne de sahip olan akıllı telefon 156.1 x 75 x 7.3 mm boyutlarında ve 162 g ağırlığında. 21 Kasım’dan itibaren Avrupa ve Amerika’da satışa çıkacak olan OnePlus 5T, 6 GB RAM/64 GB depolama seçeneği ile 499 dolar, 8 GB/128 GB depolama seçeneği ile de 559 dolardan alıcı bulacak.

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