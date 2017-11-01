OnePlus 5T Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus 5′in çerçevesiz versiyonu olarak karşımıza çıkan ve uzun zamandır beklenen OnePlus 5T, resmi olarak tanıtıldı. 6 inçlik 1080×2160 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip olan akıllı telefon, %79.64 ekran kasa oranı ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca ekran koruması için de Corning Gorilla Glass 5 cam tercih edilmiş. Ekranın diğer bir dikkat çeken özelliği ise güçlü bir ışık algılandığı zaman parlaklığı otomatik olarak ekstra arttırılarak kullanım kolaylaştırılıyor.

Telefonun arka tarafına baktığımızda 16 MP + 20 MP çift kamera ile karşılaşırken, ön tarafında da yüz tanıma özelliği ile kilit açabilen 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Snapdragon 835 işlemcisi ve 6 GB RAM ya da 8 GB RAM seçenekleri ile güçlendirilen OnePlus 5T, 64 GB ya da 128 GB dahili depolama seçeneği ve hızlı şarj destekli 3.300 mAh kapasiteli batarya ile geliyor.

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, USB Type-C 2.0 gibi bağlantı özelliklerine ek olarak parmak izi sensörüne de sahip olan akıllı telefon 156.1 x 75 x 7.3 mm boyutlarında ve 162 g ağırlığında. 21 Kasım’dan itibaren Avrupa ve Amerika’da satışa çıkacak olan OnePlus 5T, 6 GB RAM/64 GB depolama seçeneği ile 499 dolar, 8 GB/128 GB depolama seçeneği ile de 559 dolardan alıcı bulacak.