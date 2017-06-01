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OnePlus 5 ile Çekilen Fotoğraflar Paylaşıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:31 - Tarih: 19 Haziran 2017 - Yorum: 0
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OnePlus 5 ile Çekilen Fotoğraflar PaylaşıldıOnePlus 5‘in merak edilen kamera performansı için firmanın CEO’su Pete Lau, akıllı telefonun HDR özelliği kullanılarak çekilen birkaç fotoğraf yayımladı. Paylaşılan fotoğraflara baktığımızda oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca fotoğrafların çözünürlük olarak 16 MP olduğunu da belirtelim. 20 Haziran tarihinde resmi olarak duyurulacak olan akıllı telefonun kamera kalitesini merak ediyorsanız, şirket CEO’su tarafından paylaşılan fotoğrafları aşağıdan bulabilirsiniz.

OnePlus 5 ile Çekilen Fotoğraflar Paylaşıldı

OnePlus 5 ile Çekilen Fotoğraflar

OnePlus 5 ile Çekilen Fotoğraflar Paylaşıldı

OnePlus 5 ile Çekilen Fotoğraflar Paylaşıldı

OnePlus 5 ile Çekilen Fotoğraflar Paylaşıldı

OnePlus 5 ile Çekilen Fotoğraflar Paylaşıldı

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