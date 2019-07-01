Gerek sağlıklı bir bilgisayar deneyimi, gerek oyunları akıcı bir şekilde oynamak adına sürücülerimizin güncel olmasında fayda var. NVIDIA sürücü güncelleme ise oldukça basit bir şekilde yapılabilir. Öncelikle buraya tıklayarak NVIDIA'nın resmi sürücü sayfasına gidin. Ardından Manuel Arama bölümünden ürün bilgisini kendinize göre seçin ve hemen Aramaya Başla butonuna tıklayın. Bu şekilde size uygun en güncel NVIDIA sürücüsü çıkacaktır. Ardından bilgisayarınıza indirerek, güncellemeleri yapabilirsiniz.
NVIDIA Sürücü Güncelleme Nasıl Yapılır?
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:42 - Tarih: 18 Temmuz 2019 - Yorum: 0
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