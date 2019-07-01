Bu sitedeki her şey ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

NVIDIA Simgesini Görev Çubuğunda Gizlemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:19 - Tarih: 19 Temmuz 2019 - Yorum: 0

NVIDIA Simgesini Görev Çubuğunda GizlemekNVIDIA ile ilgili önceki içeriğimizde sürücü güncelleme nasıl yapılır konusunu işlemiştik. Şimdi ise NVIDIA simgesini görev çubuğunda gizlemek nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız sevgili arkadaşlar. Normalde NVIDIA simgesi görev çubuğuna otomatik olarak eklenmekte olup, dilerseniz elbette kalıcı olarak kaldırabilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

NVIDIA Simgesini Görev Çubuğunda Gizlemek

1) Sağ tıklayarak NVIDIA Denetim Masası'na tıklayın.

NVIDIA Simgesini Görev Çubuğunda Gizlemek

2) Masaüstü > Bildirim Tepsisi Simgesini Göster seçeneğini boş bırakın.

NVIDIA Simgesini Görev Çubuğunda Gizlemek

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri