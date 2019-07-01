NVIDIA ile ilgili önceki içeriğimizde sürücü güncelleme nasıl yapılır konusunu işlemiştik. Şimdi ise NVIDIA simgesini görev çubuğunda gizlemek nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız sevgili arkadaşlar. Normalde NVIDIA simgesi görev çubuğuna otomatik olarak eklenmekte olup, dilerseniz elbette kalıcı olarak kaldırabilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

NVIDIA Simgesini Görev Çubuğunda Gizlemek

1) Sağ tıklayarak NVIDIA Denetim Masası'na tıklayın.

2) Masaüstü > Bildirim Tepsisi Simgesini Göster seçeneğini boş bırakın.