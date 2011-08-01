Özellikle kodlama yapanlar için çok önemli bir program olan Notepad++ için, tema değiştirmenin mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Notepad++ ile çalışırken, daha çok konsantre olabilmek adına veya daha değişik bir tema kullanmayı istediğiniz için farklı bir tema tercih edebilirsiniz. Bu durum şu an için Microsoft'a ait olan standart Not Defteri uygulamasında mümkün değil iken, Notepad++ ile mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek Notepad++ tema değiştirme konusunda bilgi edinebilirsiniz.

AYRICA: Gelişmiş Metin Editörü Notepad++ Nasıl Güncellenir?

Notepad++ Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Ayarlar > Stil Yapılandırıcı... sekmesine tıklayın.

2) Tema seç adlı açılır menüden dilediğiniz temayı seçebilirsiniz.