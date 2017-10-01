HMD Global, 10 yıllık anlaşma ile isim haklarını satın aldığı Nokia’nın yeni akıllı telefonu Nokia 7‘yi duyurdu. Orta segmente konumlandırılan akıllı telefon, Çin pazarına özel olarak geliştirdi. Full HD çözünürlüklü 5,2 inç ekrana sahip olan Nokia 7, gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 630 işlemcisi, Adreno 508 grafik kartı ve 4 GB RAM belleğinden alıyor. Ayrıca telefonun 6 GB RAM bellekli alternatifinin de bulunduğunu belirtelim. Ek olarak 4 GB RAM’lik versiyonunda 64 GB dahili hafıza bulunuyorken, 6 GB RAM’lik versiyonunda ise 128 GB dahili hafıza bulunduğunu ekleyelim.

Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan akıllı telefona önümüzdeki aylarda Android 8.0 güncellemesi de gelecek. IP54 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan Nokia 7, F/1.8 diyafram açıklığına sahip 16 MP arka kamera ve F/2.0 diyaframlı 5 MP ön kamera ile donatılmış. Ayrıca akıllı telefon, ön ve arka kameraları aynı anda kullanmayı sağlayan Bothie modu özelliğine sahip.

3.000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek olan, parlak siyah ve mat beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Nokia 7, 24 Ekim tarihinden itibaren satışa sunulacak. Fiyat olarak da 4 GB RAM’li versiyonu 2.499 yuan (yaklaşık 377 dolar), 6 GB RAM’li versiyonu ise 2.699 yuan (yaklaşık 407 dolar) olacağı açıklandı.