Nokia 6 (2018) Resmi Olarak Tanıtıldı

HMD Global şirketi altında yeni telefon modellerini duyurmaya devam eden Nokia, 2017′de görücüye çıkardığı Nokia 6 telefonunu yeniledi ve Nokia 6 (2018) model akıllı telefonunun tanıtımını gerçekleştirdi. 148.8 x 75.8 x 8.15mm boyutlarında ve 172 gram ağırlığında yekpare alüminyum gövdesi ile karşımıza çıkan akıllı telefon, önceki model ile benzer tasarımla geliyor. 5,5 inç boyutunda Corning Gorilla Glass 3 korumalı Full HD IPS ekrana sahip olan yeni Nokia 6, gücünü Qualcomm Snapdragon 630 işlemciden ve 4 GB RAM belleğinden alıyor.

Bakır çerçeveli siyah ve roze altın çerçeveli beyaz renk seçenekleri ile boy gösteren akıllı telefon, Android 7.1 Nougat işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. microSD kart desteği ile arttırılabilen 32 – 64 GB dahili depolama seçenekleri ve 3,000 mAh bataryaya sahip olan Nokia 6 (2018), arka tarafında parmak izi sensörünün üzerinde F/2.0 diyaframlı 16 MP ve ön tarafında da F/2.2 diyaframlı 8 MP kamera taşıyor.

USB-C, Bluetooth 5.0 ve çift SIM kart desteği olan akıllı telefon, 10 Ocak tarihinden itibaren 32 GB versiyonu için 190 euro ve 64 GB versiyonu içinse 215 euro ön sipariş fiyatı ile satışa çıkacak.