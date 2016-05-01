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Nokia 3310′un Türkiye Satış Fiyatı Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 17:15 - Tarih: 28 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Nokia 3310un Türkiye Satış Fiyatı AçıklandıYeni nesil Nokia 3310‘un tanıtılmasının ardından aylar geçtikten sonra artık telefon, Türkiye’de de satışa sunuldu. Uzun pil ömrü ve renkli tasarımıyla dikkat çeken Nokia 3310, 2,4 inçlik ekranının yanı sıra 2 MP değerinde arka kameraya sahip. Wi-Fi ve GPS gibi bağlantıların bulunmadığı telefon, bluetooth bağlantısını ve microSD hafıza desteğini sunuyor. 22 saate varan konuşma süresinin yanında normal şatlar altında şarjı bir ay giden Nokia 3310, İngiltere’de 65 dolardan satıştayken, ülkemizde ise 549 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.

Nokia 3310un Türkiye Satış Fiyatı Açıklandı

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