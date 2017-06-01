Nokia 3310 4G Görücüye Çıkarıldı

HMD Global, Nokia’nın efsanevi modeli 3310′u yenileyerek karşımıza çıkmıştı. Şimdi de şirket, 2.5G destekleyen 2. nesilden sonra 3. nesil Nokia 3310 4G‘yi tanıttı. 2.4 inçlik 240×320 piksel çözünürlüklü ekranın yanında 2 MP kamera, 256 MB RAM, 512 MB hafıza ve 1.200 mAh batarya ile gelen akıllı telefon, 5 saate kadar konuşma ve 12 gün bekleme süresi vadediyor. Ayrıca FM radyo ise 31 saat kullanım süresi sunuyor. Çin’de satışa sunulan ve mart ayında da Avrupa’da çıkışını yapacak olan Nokia 3310 4G’nin fiyatı ise henüz belli değil. Ancak 2. Nesil Nokia 3310′un ülkemizdeki fiyatının 539.90 TL olduğunu belirtelim.